В Пушкине проверяют домогательства пьяного отца к годовалой дочери. Похоже, появится самое отвратительное дело

Около 10 утра 2 января, по информации «Фонтанки», на вызов матери полицейские Пушкина прибыли в квартиру по улице Глинки. После беседы с семьей они забрали с собой 31-летнего неработающего супруга. Заявление же написала жена задержанного.

По данным нашего издания, женщина указала, что ночью, пьяный, он пытался, как чуть позже изложат сотрудники в рапорте, «совершить насильственные действия сексуального характера в отношении общей дочери». Причем ребенку чуть больше года.

На данный момент материал проверки находится в районном следственном комитете. Как подсказали журналисту «Фонтанки», «скорее всего, это действительно произошло». Пока решается, возбуждать ли уголовное дело, один из собеседников в правоохранительных структурах Пушкина заметил нам: «Если возбудят, то получится самое отвратительное дело не в этом году, а вообще, о котором мы помним».