В аварии с маршруткой на Таллинском шоссе пострадали двое. Микроавтобус слетел в кювет

В ДТП с участием пассажирского автобуса на Таллинском шоссе травмы получили два человека. От удара маршрутку выбросило в кювет.

Как сообщает УГИБДД Петербурга и области, около десяти вечера 2 января на Таллинском шоссе, 27, автомобиль «Рено Логан» столкнулся с автобусом 655-го маршрута до Волосово.

«От удара «Рено» наехал на «Шкоду», а автобус съехал в кювет», – добавили в ведомстве.

Травмы средней тяжести получили водитель и пассажирка «Рено».