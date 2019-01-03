Происшествия
Решивший срезать путь петербуржец чуть не сгинул в болотах
В Выборгском районе Петербурга вечером 2 января из болота вытаскивали жителя города.
Как сообщили в пожарно-спасательной службе Агалатовского поселения, мужчина решил сократить путь и пошёл через лес. Однако идея оказалась неудачной – путник провалился в трясину. На помощь петербуржцу выехали сразу несколько спасательных отрядов – ПСЧ-57, ПСЧ-45, ПСС "Агалатово" и Невского спасательного центра.
"Пострадавший эвакуирован и передан сотрудникам реанимационной бригады скорой помощи Санкт-Петербурга", – рассказали в ведомстве.