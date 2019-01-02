ГУ МВД Петербурга: Упавший на прохожих щит не является нашей собственностью

Афишный щит на Невском проспекте не состоит на балансе ГУ МВД Петербурга и области и не принадлежит ведомственному культурному центру, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства. Реакцию вызвала позиция комитета по печати Смольного.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, расположенные на Невском проспекте, 148, афишные щиты не могут принадлежать культурному центру, так как он не зарегистрирован в качестве юридического лица, и на балансе ведомства они тоже не состоят.

«Собственник нам неизвестен», – добавили в пресс-службе.

В комитете по печати Петербурга к позиции ГУ МВД отнеслись удивленно. Председатель ведомства Сергей Серезлеев сообщил «Фонтанке», что собственник будет установлен, а также будет проверена законность установки конструкций. На данный момент в комитете не обладают информацией о статусе афишных щитов.

«Если выяснится, что собственник установил их незаконно, он будет оштрафован, и его принудят снести конструкции, – добавил Серезлеев. – Также мы выясним, размещал ли культурный центр ГУ МВД афиши с мероприятиями на этих щитах, и если да, то на каком основании».

Один из двух щитов с надписью «Культурный центр ГУВД» на Невском, 148, рухнул вечером 2 января и придавил троих пешеходов. Их госпитализировали с травмами. Следственный комитет проводит проверку.