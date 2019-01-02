Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Maritime Bulletin.

В трех контейнерах транспортировались ядовитые и взрывоопасные органические пероксиды.

Сухогруз под флагом Панамы следовал из португальского города Синиш в немецкий порт Бремерхафен. По меньшей мере 21 контейнер и их содержимое — плазменные панели, игрушки и мебель — вымыло на побережья голландских островов Влиланд и Терсхеллинг.

Как отмечает Dutch News, часть контейнеров также прибило к берегам немецкого острова Боркум. Мэр общины Терсхеллинга Берт Вассинк заявил, что очистка побережья от мусора займет несколько дней. «Нам никогда не приходилось иметь дело с чем-то подобным. Время от времени мы доставали контейнеры из воды, но никогда в таких масштабах», — сказал он.