Число погибших в Магнитогорске превысило 30. Из-под завалов достали четвёртого ребёнка

Общее количество погибших в результате обрушения под Новый год жилого дома в Магнитогорске достигло 31 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. По данным РБК, среди погибших четверо детей.

По последней информации, опознаны тела 21 жильца, около десяти человек числятся пропавшими без вести. Спасатели разбирают завалы вручную, работы усложняют морозы и шаткость конструкции.

Пострадавшими стали шесть человек, в том числе 11-месячный ребенок, которого извлекли из-под обломков в тяжелом состоянии. Его доставили в Москву.