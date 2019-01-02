Смерть петербуржца в Бургах от пиротехнической мортиры попала на видео

Неосторожный запуск новогоднего салюта закончился для петербуржца смертью во Всеволожском районе Ленобласти.

Как передаёт 47news со ссылкой на правоохранительные органы, трагедия произошла 1 января на улице Школьной в посёлке бугры. 30-летний житель Петербурга хотел запустить мощную петарду-мортиру шестого калибра "Фестивальный шар", но что-то пошло не так – она долго не взрывалась, а потом заряд попал запускавшему в глаз. Молодой человек скончался на месте. Рядом в это время находились его друг и девушка. Момент смерти попал на видео.