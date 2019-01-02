Погибла за сопротивление. Петербуржцу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы

В Петербурге предъявили обвинение 41-летнему Андрею Соколову в изнасиловании и убийстве семиклассницы. Потерпевшая приходилась ему падчерицей.

Как стало известно «Фонтанке», в семь часов вечера Соколову в присутствии адвоката объявили о предъявлении обвинения по трем эпизодам, предусмотренными пунктами «к» ч.2 ст.105 УК (убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование), «а» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, 30 декабря с полвторого ночи до часу дня Соколов, находясь в комнате общежития на Садовой улице в Металлострое, прижал подушку к лицу четырнадцатилетней падчерицы, подавляя волю к сопротивлению, и совершил сексуальное насилие.

Уголовное дело об убийстве возбудили в СК Колпинского района 31 декабря. В качестве подозреваемого Соколов был задержан поздно вечером того же дня, за полчаса до нового года. На следующий день, 1 января, следствие возбудило второе уголовное дело, о сексуальном насилии над погибшей. В суд на избрание меры пресечения Соколова доставили 2 января по «устаревшему» ходатайству следователя, как подозреваемого только в убийстве. На сайте Следственного комитета, тем временем, был размещен релиз, вмещавший все инкриминируемые петербуржцу подозрения. К вечеру 2 января их собрали в одном деле и официально предъявили.

Вину Соколов не признает. От написанной явки с повинной он отказался, ссылаясь на то, что полицейские вынудили его себя оговорить.