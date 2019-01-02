В РЖД рассказали о задержках "Аллегро" из-за бури в Финляндии

Из-за тяжёлых погодных условий на территории Финляндии 2 января скоростные поезда "Аллегро" прибыли в Петербург с задержками.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, опоздали все три поезда Хельсинки – Петербург: №782, 784 и 786. Время опоздания при поступлении на территорию России составило от 9 до 24 минут. Однако к Финляндскому вокзалу они пришли с задержкой не более 15 минут, поскольку в России погодные условия на движение не влияли.

По данным финских железных дорог VR, в столицу Финляндии "Аллегро" тоже прибыли с отставанием от графика. На данный момент последний рейс из Хельсинки – №788 – идёт с задержкой в 20 минут.

Напомним, мощный шторм в Финляндии с порывами ветра до 41 м/с вызвал опоздания десятков поездов.