В Подмосковье умер автор хита "Ночное рандеву" Крис Кельми

В своём доме в Подмосковье на 64-м году жизни после новогодней ночи скончался музыкант Крис Кельми. Об этом 2 января сообщает "СтарХит" со ссылкой на источник.

Причина смерти пока не известна, однако издание указывает, что автор хита "Ночное рандеву" имел проблемы с алкоголем. Кельми якобы обещал не пить, когда полтора месяца назад скончался его коллега Евгений Осин.

В Наро-Фоминском морге новость о смерти певца подтвердили РИА Новости. Причины смерти выяснит экспертиза.