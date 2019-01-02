В Подмосковье умер автор хита "Ночное рандеву" Крис Кельми
В своём доме в Подмосковье на 64-м году жизни после новогодней ночи скончался музыкант Крис Кельми. Об этом 2 января сообщает "СтарХит" со ссылкой на источник.
Причина смерти пока не известна, однако издание указывает, что автор хита "Ночное рандеву" имел проблемы с алкоголем. Кельми якобы обещал не пить, когда полтора месяца назад скончался его коллега Евгений Осин.
В Наро-Фоминском морге новость о смерти певца подтвердили РИА Новости. Причины смерти выяснит экспертиза.
Справка:
Крис Кельми (Анатольий Арьевич Кельми) – известный советский и российский певец, известный по песням "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси". Кельми был создателем групп "Високосный год" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".