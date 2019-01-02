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Финляндия
02.01.2019 21:27
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В Финляндии оставили под арестом задержанную по запросу США россиянку и опровергли слухи о плохих условиях её содержания

Суд финского города Вантаа отказался освободить под подписку о невыезде россиянку Миру Тэрада, которую 15 декабря задержали в аэропорту Хельсинки по запросу американского Интерпола по подозрению в наркотических преступлениях. Об этом 2 января сообщает Ilta-Sanomat.

"Подписка о невыезде или усиленный запрет на поездки не являются достаточными мерами, поскольку она [Тэрада] не является гражданкой Финляндии и не имеет жилья в Финляндии", – заключила судья Анне Миеттинен в конце слушания.

Заседание о переизбрании меры пресечения состоялось после оценки условий содержания, проведённой по требованию подозреваемой. Россиянка останется в тюрьме Вантаа, пока власти Финляндии не получат от США запрос об экстрадиции с необходимыми доказательствами её вины. На это у США есть 45 дней со дня задержания.

Тэрада заявила в суде, что работает в международной IT-компании, поэтому может заниматься своей профессиональной деятельностью удалённо. Женщина в суде, в частности, подчеркнула, что члены ее семьи находятся в финансовой зависимости от нее и что она не является частью тюремного мира. Тэрада жаловалась на свое плохое физическое состояние. Она сказала, что очень религиозна, является волонтером с тремя высшими образованиями.

Ранее российские СМИ сообщали, что 30-летняя россиянка не получает необходимого питания и медицинской помощи, а также не может выходить на прогулку из-за отсутствия тёплой одежды. 

Комиссар по уголовным делам Центральной уголовной полиции Томас Эльфгрен опроверг обвинения в злоупотреблениях. Со ссылкой на начальника тюрьмы Вантаа он заявил, что с женщиной обращались, как с любым другим заключенным.

"Как минимум дважды медицинские работники оценивали необходимость в лечении. Она смогла встретиться с представителями посольства. Нет никаких ограничений для общения, кроме тех, что прописаны в законе. У неё есть возможность выходить на дневные прогулки", – сказал Эльфгрен.

В тюрьме Вантаа заверили, что заключённых в обычные дни кормят четыре раза в день (завтрак, обед, полдник и ужин), а в выходные – трижды (завтрак, полдник и ужин). Россиянке, согласно её диете, была предложена вегетарианская еда. Эльфгрен также отметил, что для прогулок заключённым выдают необходимую одежду.

Мира Тэрада (до 2017 года – Оксана Вовк) была задержана 15 декабря в аэропорту Хельсинки-Вантаа, когда она направлялась в Испанию вместе со своей матерью. На границе сработало "красное предупреждение" Интерпола, который подозревает Тэрада в отмывании денег и контрабанде наркотиков в США, где она жила с 2013-го по 2016 год. Ей грозит 40 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции или освобождении Тэрада вынесет министерство юстиции Финляндии. Перед этим попросят высказать мнение Верховного суда.

По данным "Фонтанки", в России у Тэрада собственности нет.


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