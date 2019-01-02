На прохожих в центре Петербурга рухнул афишный щит культурного центра ГУ МВД. Следственный комитет начал проверку

Упавший на Невском проспекте афишный щит принадлежит культурному центру ГУ МВД Петербурга и области, сообщили «Фонтанке» в комитете по печати Смольного. Следственный комитет инициировал проверку.

Как уточнил «Фонтанке» председатель комитета по печати Сергей Серезлеев, афишный щит не относится к собственности города.

«Наша дежурная служба оперативно выехала на Невский и выяснила принадлежность конструкции», – пояснил он.

Культурный центр ГУ МВД (бывший театрально-концертный зал Дзержинского) расположен на Харьковской улице, в двух шагах от места установки афишных щитов.

По предварительным данным, причиной обрушения конструкции стала усталость металла.

При обрушении щита размером шесть на три метра вечером 2 января пострадали трое прохожих. Их госпитализировали. В ГСУ СК Петербурга заявили о начале доследственной проверки.