Происшествия
На прохожих в центре Петербурга рухнул афишный щит культурного центра ГУ МВД. Следственный комитет начал проверку
Упавший на Невском проспекте афишный щит принадлежит культурному центру ГУ МВД Петербурга и области, сообщили «Фонтанке» в комитете по печати Смольного. Следственный комитет инициировал проверку.
Как уточнил «Фонтанке» председатель комитета по печати Сергей Серезлеев, афишный щит не относится к собственности города.
«Наша дежурная служба оперативно выехала на Невский и выяснила принадлежность конструкции», – пояснил он.
Культурный центр ГУ МВД (бывший театрально-концертный зал Дзержинского) расположен на Харьковской улице, в двух шагах от места установки афишных щитов.
По предварительным данным, причиной обрушения конструкции стала усталость металла.
При обрушении щита размером шесть на три метра вечером 2 января пострадали трое прохожих. Их госпитализировали. В ГСУ СК Петербурга заявили о начале доследственной проверки.