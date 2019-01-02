На Невском рекламный щит придавил прохожих. В больницы увезли троих пострадавших

В центре Петербурга на прохожих обрушилась рекламная конструкция. Пострадали три человека.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС Петербурга, вечером 2 января при падении щита размером шесть метров на три, установленного у 148-го дома по Невскому проспекту, травмы получили три человека. Их госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Мариинскую больницу.

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды в первых числах января, в Петербург пришли сильный снегопад, гололедица и порывистый ветер.