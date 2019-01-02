Петербуржец пытался спуститься с третьего этажа по веревке из свитеров. В тонкостях узловых сплетений разбираются психиатры

В Петербурге психиатрам передан автор эксцентричного способа спускаться с балкона. Он воспользовался связанной из свитеров веревкой.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», вооруженный ножом мужчина пытался спуститься с балкона жилого дома на улице Зайцева в Кировском районе. Его поступок собрал под окнами полицейских, спасателей, медиков и зевак.

В доме мужчине ничего не угрожало, свитера стали заложниками постновогоднего синдрома. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области, после встречи с полицейскими "каскадер" был передан специалистам по оказанию психиатрической помощи.