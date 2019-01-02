Тревожные кнопки и противотаранные устройства. В ФСБ придумали, как защитить храмы от террористов

Федеральная служба безопасности разработала проект постановления, утверждающий требования к антитеррористической защищенности церковных объектов. Как сообщает РБК, постановление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, ФСБ предлагает присваивать церквям, храмам и монастырям одну категории защищенности. Всего предполагается разделить религиозные объекты на три группы.

Первая предполагает, что в случае теракта могут пострадать более 1 тыс. человек, а ущерб составит более 50 млн руб., вторая — до 1 тыс. человек и урон до 50 млн руб., третья — не более 200 раненых и убытки на 1 млн руб. В зависимости от категории храмы будут охранять специальным образом. Например, снабдят охранной сигнализацией, системами видеонаблюдения, тревожными кнопками, на объектах будут дежурить сотрудники частных охранных предприятий.

В храмах третьей категории предлагается проводить осмотр охранников не реже трех раз в сутки. Храмы первой категории будут защищены противотаранными устройствами. Также ФСБ предлагает раз в год проводить учения работников на случай, если будут обнаружены подозрительные лица или предметы, а также проводить плановые антитеррористические проверки.