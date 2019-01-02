Петербургский парламент отстоял право на перевозку депутатов за 439 млн рублей в Верховном суде

Депутаты петербургского ЗакСа до конца 2019 года смогут беспрепятственно пользоваться служебными авто от правительственного предприятия «Смольнинское». Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно документам, Верховный суд РФ в конце декабря подтвердил правоту нижестоящих инстанций и отказал антимонопольной службе в требовании расторгнуть контракт, заключённый по завышенной стоимости.

Напомним, что контракт на предоставление услуг по аренде легковых автомобилей с водителем на сумму 439 млн рублей был заключен в конце 2016 года без проведения конкурентных процедур – с единственным поставщиком ГУП «Смольнинское». В связи с нарушением федерального законодательства УФАС возбудило дело, а также обратилось в городской суд с требованием признать недействительной норму городского закона, позволяющую унитарным предприятиям заключать контракты без конкурса.

В середине июня суд удовлетворил требования антимонопольщиков и обязал Законодательное собрание, а вместе с ним и губернатора отменить статью 7-1 городского закона «О государственных унитарных предприятиях», позволяющую без объявления конкурса заключать контракт с единственным поставщиком в ряде сфер бизнеса и общественной жизни.

Осенью 2017 года Верховный суд РФ постановил отменить норму городского закона, позволяющую отдавать государственным предприятиям подряды без конкурса.

В 2018 году депутаты изменили данную статью, прописав в ней, что госпредприятия Петербурга могут обладать исключительными полномочиями оказывать услуги по обеспечению деятельности органов власти.