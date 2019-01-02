В доме купца Громова после реставрации за 230 млн рублей откроют студию Андрея Могучего

К 2020 году петербургские чиновники завершат реставрацию в доме купца Василия Громова. Об этом 2 января сообщил глава КГИОП Сергей Макаров.

На данный момент особняк на улице Академика Павлова, 13, никем не используется и уже 10 лет стоит фактически заброшенным. В 2017 году отремонтированы крыша, стены, перекрытия, полностью восстановлена кирпичная кладка дымовых труб. В 2018 году приведены в порядок западный и южный фасады, наружный металлодекор. В 2019 году планируются реставрация северного фасада, выполнение наружной гидроизоляции.

По словам Макарова, на работы уже потрачено 150 млн рублей и планируется освоить ещё 80 млн.

После завершения реконструкции в особняке хотят разместить детский кластер – театральную студию под патронажем Андрея Могучего.

Здание возведено в середине XIX века и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В советское время в нем располагался Дом пионеров и школьников.