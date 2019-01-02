Шторм в Финляндии задерживает поезда между Петербургом и Хельсинки

Мощный шторм "Аапели", который бушует в Финляндии, 2 января стал причиной задержки нескольких десятков поездов. Непогода коснулась и скоростного поезда "Аллегро". По данным финского оператора железных дорог VR, рейс №783 Санкт-Петербург – Хельсинки, который должен был прибыть в финскую столицу в 15:57 мск, пришёл с опозданием в 20 минут. Поезд №786, который по расписанию прибывает в Петербург в 19:27, отстаёт от графика на 25 минут. №785 приближается к Хельсинки с задержкой в 16 минут.

Некоторые волны в Ботническом заливе достигали 14 метров, порывы ветра – 41,6 метра в секунду. В муниципалитете Чёкар в течение 10 минут дул ветер со скоростью 32,5 м/с – это рекордный показатель за всю историю измерений финского Метеорологического института на море. Сотни поваленных деревьев оставили без света 120 тысяч домов. По последним данным, без электричества остаются более 27 тыс. домохозяйств.

В некоторых регионах выпало 20 см снега.

Из-за технического сбоя местами могут быть заблокированы экстренные вызовы по мобильному телефону, предупреждает Центр кибербезопасности.

Постепенно ветер стихает, а стихия продолжает своё движение в сторону Ленобласти и Петербурга, отмечают в Метеорологическом институте Финляндии. Постепенно ветер стихает, а стихия продолжает своё движение в сторону Ленобласти и Петербурга, отмечают в Метеорологическом институте Финляндии. Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал, что в случае длительного снегопад ситуацию под контролем не удержать – недостаточно резервов.