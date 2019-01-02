Сноубордистка из Петербурга погибла в Хибинах. Ее накрыла лавина

В Мурманской области при сходе лавины погибла 27-летняя сноубордистка из Петербурга Алена Рогачева. Она каталась с друзьями с «дикого» склона километровой горы Кукисвумчорр.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 2 января три сноубордиста из Петербурга поднялись с помощью подъемников оборудованного склона горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» и ушли со специализированной трассы в район целинного кулуара – «дикого» склона.

«При спуске по необорудованной трассе произошел сход лавины, под которую попали все трое человек. Из снежного завала двое выбрались самостоятельно, поиски одного человека продолжаются», – говорится в сообщении ГУ МЧС.

По данным «Фонтанки», под завалами нашли погибшей жительницу Петербурга Алену Рогачеву. Она много лет увлекалась сноубордом и вейкбордом.

Спутники Рогачевой, девушка и молодой человек, выбрались самостоятельно. У девушки – травма колена, молодой человек не пострадал.

Лавина сошла самопроизвольно, уточняют спасатели, объем снега составил около десяти тысяч кубометров.

Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр» расположен в Хибинах – крупнейшем горном массиве на Кольском полуострове. Администрация комплекса уведомляла туристов 2 января о значительной степени лавинной опасности. «Будьте внимательны вне трасс, соблюдайте меры предосторожности и будьте внимательны», – говорится в обращении к гостям на странице комплекса в социальной сети «ВКонтакте».