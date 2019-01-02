Помпео потребовал вернуть задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца

Глава Госдепартамента США Майк Помпео потребовал немедленно вернуть на родину задержанного в Москве по подозрению в шпионаже отставного морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы надеемся, что в течение нескольких часов сотрудники консульства будут допущены к нему и смогут узнать больше. Мы ясно дали понять, что ожидаем узнать больше об обвинениях [в адрес Уилана], и если его задержание было незаконным, мы будем требовать его немедленного возвращения», — сказал Помпео.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство.

По словам брата задержанного, Дэвида Уилана, мужчина приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым. Дэвид отверг связь брата с разведывательной деятельностью. Как отмечает газета The Washington Post, власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в работе в качестве иностранного агента. 13 декабря девушка пошла на сделку со следствием, однако она до сих пор остается в тюрьме.