Очевидцы сняли, как в реку Новую сливают отходы цвета "детской неожиданности"

Местные жители сняли видеодоказательство тому, что в реку Новую на улице Стойкости в Кировском районе Санкт-Петербурга сливают отходы. В среду, 2 января, видео разместили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Река Новая, опять что-то сливается из стоков, какая-то цветная гадость сопровождается неприятным запахом", – сообщают пользователи.

На белом снегу отчётливо видно, как потоки жидкости бегут в реку из двух источников. "Слышно, как журчит, и цвет такой, "детской неожиданности", – замечает снимающий.

Горожане обращают внимание на экологические проблемы в реке Новой не в первый раз. Летом в её водах обнаружили мёртвых уток. Ранее водоём покрыли сгустки чёрных водорослей. Местные жители регулярно замечают «нечто непотопляемое» в Новой. Экологи провели проверку и выяснили, что на поверхности воды скопились сине-зелёные водоросли и отмершая растительность. В Смольном взялись оценить загрязнённость донных отложений в реке. В марте в речке Новой нашли химикаты, которые попадали в водоём из аэропорта Пулково через одноименный канал. Осенью учёные из ИТМО обнаружили в иле мышьяк.