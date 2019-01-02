Каминг-аут от семиклассницы: на Новый год призналась матери в бурном романе с родным дядей

В Петербурге полиция ищет 32-летнего строителя за плотскую любовь к четырнадцатилетней племяннице. Их роман вскрыла интимная переписка – школьница решила войти в новый год без секретов от матери.

Как стало известно «Фонтанке» 2 января, переписка семиклассницы с дядей стала известна ее матери. Обмен сообщениями не вызывал сомнений, что родственные связи были сдобрены инцестом. Женщина предложила дочери разговор по душам.

Школьница призналась, что на протяжении 2018 года регулярно имела сексуальные отношения с дядей. Последнее их свидание состоялось в двадцатых числах декабря, на которые приходится его день рождения. Встречались они в квартире в Сертолово, когда мать отсутствовала.

С перепиской и признанием дочери женщина пошла в полицию Всеволожского района. О родном брате она рассказала все что знает – личные данные, место работы на стройке, социальные связи. Полиция ищет его.