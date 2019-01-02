Петербургский парламент принял на работу «активистку», обливавшую отбеливателем мужчин с раздвинутыми ногами в метро

Называющая себя феминисткой студентка СПбГУ Анна Довгалюк, которая прославилась акцией с задранной юбкой в метро, работает с конца 2018 года в петербургском парламенте. Девушка выполняет поручения спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Как стало известно «Фонтанке», с середины декабря в Мариинском дворце юристом работает студентка СПбГУ Анна Довгалюк. В частности, на последнем заседании Законодательного собрания ее заметили подходившей на разговор к спикеру Вячеславу Макарову.

Сама девушка отказалась комментировать, каким образом она попала на работу в парламент. В течение двух недель не смогла получить комментарий «Фонтанка» и у главы информационного управления ЗакСа Елены Гаврищук, все это время ей не удавалось связаться с кадровой службой.

Отметим, что Довгалюк стала известна после того, как организовала акцию в петербургской подземке против апскертинга (подсматривания и съемки под юбками) – девушка подняла платье на всех станциях метрополитена Санкт-Петербурга. В конце сентября 2018 года студентка юридического факультета СПбГУ опубликовала видео акции против менспрединга (привычки мужчин сидеть в общественном транспорте, широко расставив ноги). В ролике девушка обливает отбеливателем мужчин, которые сидят, по её мнению, неподобающе. Ни один из пострадавших тогда не обратился в полицию, из-за чего пользователи Интернета сделали выводы, что акция была постановочной.

В конце декабря 2018 года СМИ со ссылкой на правоохранительные органы писали, что Довгалюк стала жертвой мужского насилия: якобы ее нашли в туалете фотостудии в состоянии алкогольного опьянения и в крови. Сама девушка это опровергала.