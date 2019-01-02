СК ошибочно заявил о возбуждении дела по изнасилованию убитой школьницы в Петербурге

Пресс-служба Следственного комитета Петербурга заявила о возбуждении несуществующего уголовного дела по изнасилованию убитой школьницы. Арестованному Андрею Соколову не вменяются указанные в официальном сообщении преступления сексуальной направленности. Мужчина отказался от явки с повинной, написанной, по его словам, после избиения сотрудниками уголовного розыска.

Об аресте Соколова сообщила 2 января объединенная пресс-служба судов Петербурга со ссылкой на постановление Колпинского районного суда, который избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому по части 1 статьи 105 УК – «Убийство». Эта квалификация фигурирует в постановлении следователя Кардаильского, который и ходатайствовал о заключении Соколова под стражу.

Пресс-служба Следственного комитета тоже разместила посвященный убийству школьницы релиз. В нем, в частности, указано:

«Следственным отделом по Колпинскому району расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) по факту обнаружения днем 30 декабря 2018 года тела несовершеннолетней 2004 года рождения».

Уголовного дела с такой квалификацией не существует, Соколов по нему не задерживался и не допрашивался. Информацию о возбуждении дела по одному эпизоду (убийство) подтвердил «Фонтанке» адвокат Андрей Черненко, который присутствовал сегодня на заседании в Колпинском райсуде. Он также уточнил, что его подзащитный отказался от явки с повинной, написанной, по словам Соколова, после избиения.

В постановлении судьи Колпинского райсуда также указано, что Соколов отрицает причастность к преступлению.

«Оговорить себя вынудили сотрудники полиции, применяя физическую силу. Когда его подробно допрашивал следователь в присутствии адвоката, он, Соколов, самостоятельно придумывал ответы на вопросы», – уточнила судья Елена Пожарская позицию подозреваемого.

По данным «Фонтанки», в Следственном комитете обсуждают возможность возбуждения дела по «секс-статьям», но еще не уверены. Круг возможных подозреваемых, вероятно, будет расширен. Дом на Садовой улице в Металлострое, где найдена задушенной падчерица Соколова – общежитие, и 30 декабря в нем распивало спиртные напитки большое количество жильцов, доступ в комнаты был свободен. Родственники подозреваемого считают, что он не мог совершить преступление. У него есть дети 2017 и 2018 годов рождения, на матери погибшей падчерицы он официально женат.

Пресс-секретарь ГСУ СК Петербурга Сергей Капитонов для комментариев оказался недоступен.