Кудрин: Реальные доходы россиян в 2018 году практически не выросли

Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0 – 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Об этом в Twitter сообщил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция – выше прогноза, рост ВВП – ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта pic.twitter.com/vTpE4Z30f9 — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 2 января 2019 г.

По данным опубликованного им графика, инфляция в прошлом году ускорилась до 4,2%, темпы роста ВВП снизились до 1,5%.

"СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция – выше прогноза, рост ВВП – ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта", – констатировал Кудрин.