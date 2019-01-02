Калининградский аэропорт «Храброво» закрыли из-за сильного ветра. Рейсы в Петербург задерживаются

Аэропорт «Храброво» не может принимать и отправлять самолёты из-за сложных метеоусловий.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, отменены рейсы четыре рейса между Калининградом и Москвой, задерживаются рейсы в/из Санкт-Петербурга (SU/FV 6324, FV/SU 6325/6326, 6329/6330, U6 391/392), а также несколько в/из Москвы и в Ташкент.

«Прибытия и вылеты перенесены на более позднее вечернее время», – добавили в аэропорту.