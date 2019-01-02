ИТМО и «Корабелка» будут судиться из-за решений Рособрнадзора, которые оставили 1000 студентов без среднего профессионального образования

Университет ИТМО и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет подадут в суд в связи с лишением факультетов средней профессиональной подготовки лицензий на образование. Об этом «Фонтанке» 2 января рассказал ректор Владимир Васильев.

По его словам, планируется, что вузы подадут иски после праздников. «Я не буду раскрывать все карты, но мы выбрали нестандартный путь (каким шёл Европейский университет, обжалуя отказ в аккредитации. – Прим. ред.). Будет другая схема, которая, как нам кажется, позволит вернуть возможность обучать студентов», – сообщил глава ИТМО. Кто станет ответчиком, Васильев не уточнил.

Напомним, что в конце 2018 года стало известно о том, что два факультета СПО ИТМО и «Корабелки» лишены Рособрнадзором аккредитации. Причины, препятствующие обучению будущих мастеров корабельного дела и информатиков, оказались одинаковыми – отсутствие спортивного лицензированного стадиона с полосой препятствий. В общей сложности порядка 1000 студентов не смогут продолжить образование, молодые люди рискуют попасть в армию.

Рособрнадзор уже не первый раз становится на пути образования, в том числе и в Петербурге – претензии бюрократического характера мешали в течение двух лет студентам обучаться в Европейском университете.