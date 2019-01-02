Владельцам лодок клуба «Петроградец» подыщут новое место для хранения плавсредств

В середине августа 2019 года на набережной реки Карповка откроется общественное пространство с дорожками из деревянного настила, сценой и зоной для паркура. Об этом 2 января сообщил глава Петроградский районной администрации Иван Громов в ходе губернаторского объезда.

Как ранее писала «Фонтанка», пешеходную зону планируют сделать на месте существующего с 1966 года яхт-клуба «Петроградец», из-за чего уже более года лодки и яхты членов клуба пытаются убрать с территории. Каждый акт выселения заканчивается скандалом.

Врио губернатора Александр Беглов поручил своему заместителю Олегу Маркову договориться с владельцами лодок о новом месте размещения их транспортных средств. Он подчеркнул, что в большинстве своём это люди небольшого достатка.

Отметим, что проблемы у «Петроградца» начались ещё в 2005 году. У яхт-клуба закончилась аренда, и продлить ее не получилось. С 2014 года клуб не платит деньги за аренду, хотя за территорией следит.

Общественное пространство на Карповке на первом этапе планируют обустроить от улицы Чапаева до территории Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Общий объем расходов на проектирование, выполнение работ и размещение элементов благоустройства, согласно данным чиновников, составит 100 млн рублей.