Трамваи не будут ходить по ночам по отрезку Петергофского шоссе до конца праздников

В связи с производством работ на контактной сети закрывается трамвайное движение по Петергофскому шоссе от улицы Доблести до Санкт-Петербургского шоссе. Трамваи не буду ходить по указанному участку с 22 часов вечера до 5 часов утра с 4 по 8 января. Об этом 2 января сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Маршруты трамваев изменятся следующим образом: №36 будет сворачивать на улицу Десантников, затем пойдёт по улице Маршала Казакова, проспекту Стачек и далее; №41 от остановки «Завод "Северная верфь"» будет двигаться по улицам Корабельной и Кронштадтской, а затем по действующей трассе до остановки «Пл. Тургенева»; №60 от «Северной верфи» повезёт пассажиров до Петергофского шоссе, далее по проспекту Стачек.