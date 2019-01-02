Мертвую женщину нашли на крыше машины в Кудрово. Она была одета странно для желающей падать из окна

Самую загадочную смерть нового года расследуют в пригороде Петербурга – Кудрово. Местные жители нашли на крыше машины мертвую женщину, причём одета она была необычно.

Как стало известно «Фонтанке» 2 января, житель Кудрово пришел в полицию с описанием странной картины, увиденной на Столичной улице. На припаркованном автомобиле «КИА» лежала на спине женщина лет тридцати, с раскинутыми руками и разведенными в стороны ногами. Он заметил на погибшей разноцветные носки и фиолетовый халат, а поверх него – зимнюю спортивную куртку.

Полиция Всеволожского района обстоятельно подошла к информации кудровца. Ее смутил гардероб погибшей. Как правило, падающие из квартир не думают, какая погода их ждет за окном.