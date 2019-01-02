Трое взрослых и ребенок погибли на «Коле». Выехавшими на встречную полосу «Жигулями» управляла 20-летняя девушка

На заснеженной автомобильной трассе «Кола» при столкновении двух легковушек 2 января погибли четыре человека, включая десятилетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Петербурга и области, в половине двенадцатого дня на 206-м километре «Колы» 20-летняя девушка на «ВАЗ» при невыясненных обстоятельствах выехала на встречную полосу и врезалась в «КИА».

Предполагаемая виновница ДТП, ее 18-летний пассажир, десятилетний мальчик и 58-летняя женщина из «КИА» погибли. Водитель иномарки выжил, у него очень тяжелые травмы. Удар был такой силы, что пол юного пассажира "ВАЗа" не смогли определить сразу.

Движение на месте аварии затруднено.

«Дорожное покрытие на участке мокрое, патрульная снегоочистка и обработка противогололедными материалами проводились в 07:30. Претензий к дорожным органам нет», – заявили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

О мощном снегопаде, метели и гололедице в Петербурге и окрестностях синоптики Северо-Западного гидрометцентра предупреждали заблаговременно. На них в своих тревожных сводках ссылается МЧС, настоятельно прося автовладельцев избегать поездок.

В соседней Финляндии разгулялся шторм «Аапели». Он валит деревья, поднимает восьмиметровые волны в Ботническом заливе и разгоняет ветер до 150 километров в час.