Подозреваемый в убийстве школьницы в Петербурге арестован. Он отрицает свою вину

В Петербурге суд заключил под стражу 41-летнего Андрея Соколова, задержанного после изнасилования и убийства семиклассницы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 2 января постановление об избрании меры пресечения Соколову вынес Колпинский районный суд.

«Подозреваемый против удовлетворения ходатайства возражал, утверждая, что преступление не совершал, – уточняет пресс-служба. – Мера пресечения избрана до 28 февраля».

Соколову на данный момент вменяется только убийство школьницы, которая была его падчерицей. По версии следствия, 30 декабря он подушкой задушил четырнадцатилетнюю потерпевшую в квартире на Садовой улице в поселке Металлострой.

Подозреваемого проверяют на причастность к прижизненному изнасилованию семиклассницы. По предварительным данным, полученным после судебно-медицинской экспертизы, незадолго до гибели с ней совершили половое сношение.