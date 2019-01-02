«Если снегопад будет продолжаться длительное время, то можем не удержать ситуацию». Врио губернатора опасается надвигающейся снежной бури

Врио губернатора Александр Беглов заявил, что город готов пережить кратковременные снегопады. Как он рассказал журналистам 2 января, для того, чтобы длительное время бороться с ненастьем, нужна дополнительная техника.

«Город к обильным снегопадам готов, хотя последний снегопад показал, что есть определенные резервы, но этих резервов недостаточно. Если снегопад будет продолжаться длительное время, то можем не удержать ситуацию. Нам нужна дополнительная техника, и мы ее в 2019 году закупим», – заявил врио губернатора в рамках объезда Петроградского района.

По словам Александра Беглова, его подчинённые пока не идеально контролируют уборку тротуаров.

«Нужен дополнительный контроль», – резюмировал он, добавив, что с начала праздников уже 12 человек пожаловались на травмы из-за падений на улицах.

В Петроградском районе Беглову также показали систему слежения за дворниками: на каждом уборщике висит трекер, который отслеживает его местонахождение.

По прогнозам, снегопад продолжится в Петербурге 3 и 4 января.

Между тем в соседней Финляндии сейчас бушует шторм «Аапели», который валит деревья, вызывая задержки поездов и отключения электроэнергии в десятках тысяч домов. Ночью порывы ветра местами достигали 41,6 м/с.