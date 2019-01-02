Воспитатель детского сада "погуляла" в ночном клубе на 100 тысяч рублей

В Петербурге полиция пытается помочь воспитателю детского сада, которая неудачно отдохнула в ночном клубе.

Как стало известно «Фонтанке» 2 января, о существенной потере воспитатель рассказала полицейским в первый день нового года. По ее словам, посиделки в клубе «Король Гамбринус» на Ленинском проспекте в целом удались, но радужное настроение, подпитанное спиртным, усыпило бдительность 39-летней сотрудницы детского сада. У нее якобы украли смартфон, исчезновение которого долго оставалось незамеченным, потому что были теплая дружеская компания и душевные беседы.

Телефон паролем воспитатель не обогащала, поэтому новые его обладатели прошлись по приложениям, вошли в личный кабинет в банке и списали 100 тысяч рублей.

О возможных последствиях женщина задумалась лишь 1 января, хотя в клубе сидела 29 декабря. Попытка обновить новогодний стол закончилась крахом – на банковской карточке не оказалось достаточно средств для покупок в магазине.

Полицейские Кировского района прониклись бедой воспитателя и плотно занялись поисками воров. У клуба запрошены видеозаписи.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.