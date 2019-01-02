Спасатели извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске тело второго ребёнка, число жертв возросло до 19

В результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске погибли 19 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Челябинской области. Спасатели извлекли из-под завалов тело второго ребенка. Согласно ТАСС, это девочка трёх лет.

Продолжается поиск еще 22 человек. В их число входят пятеро детей, уточнила журналистам уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что состояние выжившего при обрушении жилого дома в Магнитогорске 11-месячного младенца, которого накануне вытащили из-под обломков дома, тяжелое, но стабильное, угрозы его жизни нет. Ребёнок с матерью находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.