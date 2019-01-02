В Донецке неизвестные подорвали железнодорожный мост

В Донецке неустановленные злоумышленники 1 января подорвали центральную железобетонную опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь, сообщили в МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Погибших и пострадавших нет. Движение поездов по данному перегону (Чумаково – Ларино) остановлено. МЧС установило железобетонные подпорки и упоры, чтобы предотвратить возможное обрушение моста. Аварийные работы были завершены утром 2 января, отчитались в ведомстве. Для этого привлекли 35 человек личного состава и 8 единиц техники.