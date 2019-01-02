Артемий Троицкий о музыке в политике и о политике в музыке: Back in USSR в 2019-м не получится

2018 год подарил России не много действительно новой музыки, но много внимания со стороны государства. Артемий Троицкий озвучил «Фонтанке» музыкально-политические итоги года и дал прогнозы на будущее.

Артемий Троицкий, фото -Александр Демьянчук/ТАСС

Главные музыкальные события русской сцены – по версии Артемия Троицкого: отказ молодых музыкантов играть на фоне танков, смелые дети у сцены и на сцене, ну и, конечно, русский рэп, который властям «купить не удастся». От Шнурова критик впал в уныние, Шевчук для него – как всегда на коне, Дельфин – всё ещё «наше всё», а Сурков плохо поёт БГ. Сам БГ пока ещё поёт лучше, но тоже получил упрёк музыкального критика. И это неудивительно. Дети Артемия Троицкого, «рождённого русским роком», сегодня предпочитают IC3PEAK.

- Артемий Кивович, чем вам запомнился 2018 музыкальный год? Что в мире русской музыки вас зацепило сильнее прочего?

– Русская музыка по сравнению с не русской, она хоть и очень родная, но не особо интересная. Больше всего зацепил выход нового альбома Дельфина весной 2018 года. Очень хороший альбом. Также мне понравились две песни Бориса Гребенщикова с его сольного альбома «Время N». А еще понравился практически весь альбом ДДТ под названием «Хали Гали Галя Ходи». На этом музыкальные впечатления закончились.



- А какие начались дальше?



– Дальше начались впечатления скандальные. Первое ‑ это бойкот ряда наших рок-панковых-постпанковых групп фестиваля «Нашествие». Который, надеюсь, вскоре охватит и все прочие группы. Потому что это милитари-шоу под крышей рок-фестиваля – позорное явление. И никакие люди, считающие себя рокерами, вообще не должны иметь к этому никакого отношения. И им должно быть стыдно нарушать заветы отцов-основателей, от Джона Леннона и Боба Дилана до Black Sabbath, которые все были пацифистами, вне зависимости от стиля, голоса и политических убеждений.



- Да, было такое летом. А потом осень нас осыпала яркими новостями покруче.

– Осенью как из рога изобилия все полилось! Сначала истории с рэперами. Здесь мне больше всего понравилось то, что Оксимирон при поддержке Нойз МС и других организовал концерт солидарности с этим Хаски. Сам по себе Хаски мне абсолютно несимпатичен, неинтересный персонаж. Но то, что Федоров и Алексеев, при всей их недружбе с Хаски, тут же мгновенно за день сварганили концерт солидарности, – это было очень круто. У рокеров такие подвиги никогда не получались. Судя по всему, по степени самоорганизации и чувству солидарности рэперы оставили мое рокерское поколение позади, и за это им мои восторженные аплодисменты.

- В ваших «европах» творцов «гоняют»? И за что?

– И в Европе, и в США есть такая вещь, о которой в России мало кто слышал. Она называется «верховенство права». Очень скучно. Не то что у нас. Хочешь – по закону. Хочешь – по понятиям. Хочешь – по дружбе. Права нет. А на Западе есть. Там гоняют в рамках этого самого права. Музыкантов гоняют, если они поют откровенно фашистские песни с призывами к насилию. Пропаганда нацизма карается. Но лично я не знаю таких прецедентов на Западе. В России такие случаи я знаю. Но в целом такие группы есть и в Германии, и в Скандинавии, в той же Финляндии.

- К слову о «гонимых». Как гласит анонс нового «Стереолета»: «самая обсуждаемая группа-2018» – это IC3PEAK. Обсуждать ее стали после внимания со стороны властей разного уровня, когда один за другим отменяли их концерты.



– Да! И эти ребята, в отличие от Хаски, мне очень симпатичны. И музыка замечательная, и песни. И я постфактум, после того, как они попали на мушку властям, послушал их альбом «Сказка», оказался довольно симпатичный альбом. Ну и, конечно, эта история уже в историю и вошла. «Айспик» имеют все основания для того, чтобы стать группой не менее легендарной, чем Pussy Riot. Причем, в отличие от PR, это настоящая музыкальная группа, а не просто политико-феминистические акционисты.



- Ну не знаю, после общения с ними мне кажется, что в планы «Айспик» посидеть годик-другой в тюрьме не входит…

– Потому что это настоящая музыкальная группа, записывающая альбомы и дающая концерты. Электронно-роковый гото-индастриал дарк вэйв, вич хаус. Я думаю, это одна из лучших групп в стране на сегодняшний день. Без всякой политической спекуляции.

- Иносказательность молодых, с их «умираю в России от эйфории», никогда не будет понятна большим генералам, сидящим в «кабинетах из кожи»?

– Я думаю, российские власти во все века отличались крайней тупостью. В 19-м веке тоже были и свои держиморды, и свои ястребы, если читать Салтыкова-Щедрина. Но в 21-м веке этот дворянский охранительный истеблишмент переродился в абсолютно пролетарско-жлобский. Те люди, которые сегодня занимаются делами искусства, молодежи, гуманитарными делами... уверен, что они вообще необразованные. И вообще умирать в России нельзя! Никак. Вернее, можно, но во время братской помощи народу Сирии. Есть более циничная прослойка ‑ политработники, политтехнологи, которые сегодня все прекрасно понимают. Но им тоже выгодно говорить, что это призывы к суициду, наркомания и разврат, разложение молодежи, и делается это под дудочку подлого Запада. Я думаю, они сами Россию глубоко презирают и все имеют домики в худшем случае в Черногории.

- С другой стороны, есть бывшие хулиганы, ныне обласканные мастодонты. Сергею Шнурову когда уже дадут орден за заслуги перед Отечеством? Он в этом году собрал на концерте 65 тысяч зрителей, а позже назвал всех «биомассой и человеческой слизью».

– Шнуров – талантливый парень, но я к нему отношусь сложно. Мы с ним когда-то хорошо дружили, но мне очень не нравится его лукавство, компромиссность и мегаушлость. Я потерял к нему интерес конкретно в этом году. Послушал его новые песни и клипы и впал в уныние. Это очень плохие песни и очень плохие клипы. Попсовый рэп какой-то. Засорился фонтан у Серёги. Думаю, теперь снова пора уходить из музыки вообще. Занялся бы чем-то другим, потому что явные потуги его иссякли. Он давно не прогрессировал и находился на одинаково тухловатом уровне. А в 2018 году его продукция резко пошла в сторону брака. Не думаю, что из ямы этой он уже сможет выбраться. Я бы его к этому ордену не представил.

- И тут рэп. Когда модная рэп-волна схлопнется? Когда призыв Владимира Путина «возглавить и направлять» начнёт работать?

– Рэп-волна не схлопнется, пока этого не захочет сама молодёжь и сами её кумиры. Эта тусовка намного сильнее, чем кремлевская, которая скоро уйдёт просто в силу того, что люди не вечны. Слушателям, которым 15, исполнителям, которым скорее 25, принадлежит будущее. И это совсем другие люди. При них страна будет другой. Верю в это твёрдо. Все эти разговоры о том, что власти подчинят себе рэперов, ‑ абсолютно пустые.

Да, они могут выбить из этого лагеря несколько коллаборационистов-штрейкбрехеров. Какого-нибудь там Тимати. Но даже такие лояльные и безобидные ребята, как Птаха и Рома Жиган, когда они пришли на встречу в Госдуму, повели себя вполне адекватно. Прямо сказали, что «разговор ни о чём», валим отсюда нафиг. Рэперы же просто отражают действительность в своих сочинениях. Они живут в параллельных мирах. Прочёл тут высказывание Кости Эрнста, моего давнишнего друга, можно даже сказать, моего протеже на телевидении. Он, как человек со вкусом и прогрессист, стал говорить, что они на Первый канал, на «Голубой огонёк», пригласят рэперов, я просто рассмеялся. Это, правда, очень смешно. «Голубой огонёк» и вообще всё это федеральное телевидение ни рэперам, ни вообще российской молодёжи нафиг не нужно. Они не смотрят телевизор вообще. В гробу они его видали. Уверен, что рэперы, которые согласятся, чтобы их поджарили на "голубом огоньке", будут рэперами второго сорта. Не теми, кто авторитет для молодёжи. Это не будет Нойз МС, Оксимирон, Фэйс и другие. Какой-нибудь косноязычный Фараон или Егор Крид, наверное, придут к Эрнсту.



- Да, но глава СВР Сергей Нарышкин заявил о необходимости раздачи рэперам грантов от Минкульта. Может, их можно купить? Гранты от государства ‑ это вообще стимул творить?



– Я прекрасно понимаю все позывы этих «как бы прогрессистов», псевдолибералов. Людей, которые пытаются составить противовес звериному оскалу охранителей из ФСБ, центра «Э» и так далее. Пытаются делать что-то разумное. Пользоваться не только кнутом, но и пряником. Их мотивация предельно ясна. Они сами помнят прекрасно 1980-е, что было во время агонии СССР при позднем Брежневе, когда старательно закручивали все гайки. Они помнят, что из этого вышло. Все гайки просто сорвало, рокеры вышли из подполья на стадионы. Люди, у которых мозги ещё остались, из нашего властного истеблишмента, понимают, что делать что-то с этим надо не по старинке. Они пытаются. Но и это не получится. Какие нафиг гранты? Опять это всё достанется дрессированным гуммиластикам, которые будут читать позитивный, оптимистичный путинский рэп. Да, карманы они набьют, крутить в эфире их будут. Но слушать их никто не будет. Есть хороший пример в роке. Вадим Самойлов. В своё время он крепко сдружился с кремлёвским идеологом Сурковым. После этого он отоварился деньгами, студиями, молодёжными музыкальными центрами. На суды со мной ездил на автомобилях марки "Ягуар". То есть тут у него всё стало в порядке. Но что мы можем сказать о Вадиме Самойлове как музыканте, популярном артисте? Ноль. Он ничего написать не может. Молодым он не нужен. А его брат Глеб, у которого совесть есть, потому что он не продавался властям, имеет свою преданную публику. И это молодёжь. У него хорошая репутация и регулярные новые альбомы.

- Кстати, Вадим уже анонсировал возрождение «Агаты Кристи». Говорит, что новый альбом выйдет в 2019 году.

– Если это действительно так, то я бы на месте Глеба посоветовался с юристами. Они же договорились в 2010 году, что проект закрыт. А потом Вадим выпустил песню под маркой "Агаты Кристи".

- А может, дальше ждём новых рок-клубов, рэп-клубов с кураторами из «Большого дома» и цензурой через литовки, как в 1980-е? Тот же Вадим Самойлов открыл только что рок-клуб в Екатеринбурге.

– Думаю, что власти продолжат давить. У них нет другого выхода. Экономка страны в пикЕ. Социальная проблематика неразрешима. В политическом отношении был наркотик в виде Крыма. Но больше он не работает. Естественно, что гайки будут закручивать и в культуре. Этот как забор, на который давит мощная волна из самых разных проблем, в том числе в культуре, а с другой стороны товарищи в погонах вместе с либеральными экономистами его держат. Естественно, они будут стараться держать этот забор, чтобы он их не придавил. Но сейчас есть Интернет, который неконтролируем. Рок-клубы нафиг не нужны уже. Литовка нафиг не нужна, если любой музыкант может написать песню, где все нынешние вожди обкладываются в трёхэтажной манере, и выложить её в Сеть. Услышат все. Правда, потом могут арестовать. Но это почётная судьба. Это не остановишь. Никакого «Back In USSR» не получится. Думаю, что будет только веселее. Поймите, аудитория нынешних кумиров молодёжи телевизор не смотрит. Они живут в Интернете и маленьких клубах.



- Вам, мне и всем этим «смелым молодым» депутат Андрей Луговой сказал в декабре: будет «суверенный русский Интернет». Как тогда запоём или зачитаем?



– Уверен, что не будет никакого суверенного Интернета. А если и будет, то это спровоцирует такие молодёжные бунты, каких Россия не видала никогда. Ни в 19-м, ни в начале 20-го века. Тут уже начнётся реальная потасовка.



- Известный друг русских рокеров, и того же Вадима Самойлова, о котором вы упоминали, помощник президента Владислав Сурков, в этом году внезапно запел про «ментов, которые винтят всех подряд». Исполнил канонический трек БГ 1984 года. Понравилось? Есть тут доказательство попыток власти прижать юных бузотёров к своей тёплой груди?



– Исполнение очень вялое. Думаю, что рэп у него бы получился лучше. Но я не склонен во всех таких вбросах видеть далеко идущие планы или признаки того, что власти хотят приручить современную музыку. Что касается репертуара Суркова, известно, что он любитель рок-музыки и, кстати, американского рэпа. Не вижу сенсации. Вот если бы Золотов спел про то, как панков и хиппи винтят мусора, – это бы была сенсация. Настоящая элита теперь у нас Золотов. А в том, что из всего репертуара БГ Сурков выбрал не «Гарсон №2» и не «Держаться корней», а эту меланхолично-безнадёжную песню, видимо, есть какой-то свой «суверенный» символизм.



- Кстати, о символах. Мода на торговлю паспортами и прочими документами с автографом Цоя или номерами его автомобиля – это признак того, что Россия такая же, как весь остальной цивилизованный мир, где можно купить «Кадиллак» Элвиса Пресли или рукопись Элтона Джона? Или это признак того, что у нас вот-вот закончатся деньги на еду?



– Я пытался с этим что-то сделать. Говорил, писал об этом. Дело в том, что продажа паспорта – это, вообще-то, незаконный акт. По российским законам, никто, кроме родственников, не имеет права распоряжаться такими вещами. Думаю, это дело ещё всплывёт. По крайней мере, я ещё буду предпринимать некоторые действия и усилия в этом направлении. К сожалению, наследник Вити, его сын Саша Цой, по причинам, которые я прекрасно понимаю, не хочет во всех этих делах мараться. Тем не менее история вопиющая, позорная и беззаконная, так как это стопроцентный правовой нигилизм со стороны аукциона «Литфонд» и тех мошенников, которые это всё продавали. Там ведь по ходу дела сами эти продавцы признали, что документы ворованные. Совсем тухлая история. Это не имеет никакого отношения к продаже «Кадиллака» Элвиса. Паспорт ‑ это официальный документ. Принципиально разные вещи. Я смотрю на это как на очередное свидетельство того, что в России сейчас происходит свистопляска беззакония и агония морали.

- Мораль и культура, как известно, идут рука об руку. Какую «хорошую музыку» вы посоветуете министру культуры РФ? Он осенью постеснялся признаться, что он слушает, когда его одолевали расспросами про Егора Летова.

– Поскольку речь идёт о человеке с полномочиями, то, конечно, ему полезно слушать новую музыку. Не старую. «Гражданскую оборону» ему слушать действительно ни к чему. Эта музыка устарела, и очень сильно. Не в эстетическом даже смысле, а в общем и целом. Я бы на месте Мединского внимательно послушал умную, честную, бескомпромиссную молодёжь. Можно и ветеранов переслушать, особенно поздние записи Шевчука, Гребенщикова или Миши Борзыкина и его группы «Телевизор». Просто чтобы понимать, в каком мире он сам живёт. Уверен, что он ничего из этого не знает. По всей видимости, он искренне полагает, что русская молодёжь слушает то, что ей предлагает федеральное ТВ, «Русское радио» или «Наше радио». Если министр культуры не совсем циник, то ему надо было бы именно это и послушать.

- Кстати, сейчас Александр Цой вместе с независимыми издателями заново собирают весь каталог «Кино» из студийных исходников. Обещают всё на виниле. Начали с издания сингла «Атаман».



– А мне тут звонил Юра Каспарян (гитарист «Кино». – Прим. ред.). Он тоже этой работой занят. Он меня спрашивал про дизайн альбома «Звезда по имени Солнце». В своё время наш лейбл General Records первым издал этот альбом с канонической обложкой, где солнце скрыто чёрным диском. Я разрешил ребятам использовать этот дизайн для переиздания. Что касается винила... В отличие от виниловых фанатов, или, как я их стал называть в последнее время, «виниловых фашистов», я не считаю, что винил звучит лучше CD. Кто-то мне говорит, что винил звучит «теплее». Возможно, но только в том смысле, что он звучит, как будто ты сидишь у костра, откуда идут треск, шипение и искры. В любом случае плюрализм никуда не денется. Сейчас есть те, кто слушают кассеты, ‑ вот это уже совсем какие-то снобы! Кассеты снова стали популярны. Но это самый неудобный носитель!



- Кассета удобна тем, что если тебе жутко хочется поделиться материей со слушателем, то ты можешь сделать тираж в 30 кассет и не тратить кучу денег на это, как в случае с винилом или диском.



– Боюсь, что это единственное преимущество при массе недостатков. (Смеётся.)

- Весной в России вновь появилась Джоанна Стингрей. Уехала. Но в интервью «Фонтанке» обещала вернуться. В новых условиях русским музыкантам будут нужны такие мощные проводники, как она?

– Конечно, нет. Ведь чем была хороша Джоанна? Она установила мостик между американской рок-культурой и ленинградской рок-культурой. Сейчас этим мостиком может быть любой, а не смелая американская девушка. Я её очень люблю. Мы с ней близкие друзья. Считаю, что она фантастический персонаж. Но это история времён «холодной войны». Надеюсь, что про неё когда-нибудь в Голливуде снимут классный фильм. Это будет более чем заслуженно. Нынешняя «холодная война» совсем другая. Сейчас любой парнишка или девчонка, хоть из Лос-Анджелеса, хоть из Колпино, могут оказаться на месте Стингрей. Сейчас уже не нужно прятать плёнки в двойном дне чемодана или засовывать аудиокассеты в бюстгальтер, чтобы провезти музыку через границу из России в США. Нужны только компьютер и Интернет.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»