В Дании при крушении поезда погибли шестеро

Шесть человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании 2 января, сообщает The Guardian со ссылкой на датскую полицию.

Пассажирский поезд двигался в сторону Копенгагена, когда в него прилетел брезент с проходившего навстречу грузового состава, что заставило его резко затормозить. По данным Ekstrabladet, в поезде в момент аварии находилось около 160 пассажиров.

Работу спасателей затрудняет сильный шторм. Мост перекрыт для движения в обе стороны.