Актёр фильма "Лето" Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

На 31-м году жизни скончался актёр Владимир Дыховичный. Об этом в своем Facebook сообщила Ольга Дыховичная, вдова режиссера Ивана Дыховичного, отца Владимира. Причину смерти она не уточнила, лишь подписала фото "RIP" ("покойся с миром").

По словам публициста Кирилла Шулика, актёр ушёл из жизни из-за наркотиков. "Причина смерти — наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей", — написал в своем Facebook.

В 2014 году актёр закончил ВГИК. Одной из последних ролей Владимира Дыховичного стала роль Михаила Файнштейна-Васильева в фильме "Лето" режиссёра Кирилла Серебренникова. Он также снимался в "Невидимках" Сергея Комарова и в сериале "Бессонница".