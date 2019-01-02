В Германии арестовали водителя, давившего людей в новогоднюю ночь

Мужчина, который в новогоднюю ночь на автомобиле наехал на людей в городах Боттроп и Эссен на западе Германии, арестован по подозрению в покушении на убийство нескольких лиц, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ТАСС.

По данным немецкой прокуратуры, это была преднамеренная атака из соображений ксенофобии – он хотел убить иностранцев.

Злоумышленник как минимум четыре раза попытался на автомобиле задавить прохожих сначала в Боттропе, затем в Эссене. По последним данным, от его действий пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

В Боттропе мужчина сначала наехал на случайного прохожего, а потом его атаке подверглись мигранты из Сирии и Афганистана. В Эссене подозреваемый заехал на автобусную остановку.