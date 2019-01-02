МЧС просит петербуржцев отказаться от автомобилей в преддверии сильной метели

В Петербурге во второй половине дня и вечером 2 января местами ожидается сильный снег, сообщает МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее синоптики прогнозировали усиление ветра днём до 12 м/с и обильные осадки. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега на дорогах Петербурга и Ленобласти. По даным ведомства, к расчистке и обработке дорог готовы 307 единиц специализированной дорожной техники.

В МЧС при сильной метели советуют водителям соблюдать дистанцию, а лучше и вовсе отказаться от поездок на автомобиле, припарковав машину в гараже или подальше от деревьев. При разгуле стихии возможны отключения электроэнергии, напоминает ведомство.

В соседней Финляндии сейчас бушует шторм "Аапели", который валит деревья, вызывая задержки поездов и отключения электроэнергии в десятках тысяч домов. Ночью порывы ветра местами достигали 41,6 м/с.