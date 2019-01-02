WhatsApp не будет работать на устаревших смартфонах

WhatsApp прекратил поддержку мессенджера на устройствах с устаревшей операционной системой Nokia S40, некоторые функции приложения могут отключиться в любое время. Об этом сообщается на сайте компании.

Также разработчики предупредили о том, что через год мессенджер перестанет работать и на устройствах Android версии 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше. На них пользоваться WhatsApp будет невозможно с февраля 2020 года.

Ранее, в январе 2018 года, приложение перестало работать на устройствах с операционными системами Windows Phone 8.0, BlackBerry OS и BlackBerry 10, а в 2017-м приложения лишились владельцы смартфонов с операционной системой Nokia Symbian S60.