Петербуржцам запретили гладить кошек и собак за границей

Холера, малярия, чума, геморрагические лихорадки, менингококковая инфекция, полиомиелит... Все эти болезни угрожают туристам, которые на новогодние праздники решили отправиться в Таиланд, Вьетнам, Индию, Китай, Кубу, Доминикану, Египет и ряд других стран. О страшных угрозах, которые подстерегают путешественников, 2 января решил напомнить петербуржцам Роспотребнадзор.

Ведомство советует заранее узнать у врача информацию об инфекционых болезнях в стране отдыха и лекарствах, которые могут понадобиться, а также соблюдать элементарные правила безопасности при купании, употреблении еды, воды.

С особым призывом Роспотребнадзор обратился к любителям животных. "Не трогайте кошек, собак и других животных! Это опасно практически во всех странах!" – предупреждает ведомство, напоминая о прививках от бешенства и столбняка.