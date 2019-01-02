На Финляндию обрушился сильнейший шторм: поезда задерживаются, более 80 тысяч домов остались без света

В Финляндии бушует шторм "Аапели". В ночь на 2 января на южных островах страны зафиксирован ветер скоростью 32 м/с. Порывы ветра достигли 41,6 м/с (соответствует 150 км/ч), а волны в Ботническом заливе – 7,9 метра, сообщает Метеорологический институт Финляндии.

Ветер валит деревья и опоры линий электропередачи, передает Helsingin Sanomat. Без света, по информации распределительной компании Energiateollisuus, остаются более 83 тысяч домов.

По данным центра безопасности дорожного движения Trafi, из-за шторма со снегом неблагоприятные дорожные условия складываются в большинстве регионов страны. Жителям Аландских островов рекомендуют не выходить из дома. Паромы Tallink Siljasta и Viking Line из-за шторма проходили Аланды без остановки.

Транспортное агентство Хельсинки предупреждает о сбоях в расписании движения. Задержки поездов дальнего следования между Хельсинки, Турку, Оулу, Ювяскюля, Тампере составляют до полутора часов. "Аллегро" среди опаздывающих пока не значится.

Соседние Дания и Швеция тоже испытали на себе удар стихии. Движение по Эресуннскому мосту, соединяющему Копенгаген и шведский Мальмё, перекрыли в обе стороны. По данным Ilta-Sanomat, утром 2 января около 100 тысяч домохозяйств в Швеции остались без света.

В Петербурге синоптики 2 января пообещали метель c порывами ветра до 12 м/с.