Из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске извлекли тела 14 человек, среди них ребёнок

В результате обрушения жилого дома в Магнитогорске погибли 14 человек, в том числе один ребенок, сообщает РБК.

Подъезд многоквартирного дома № 164 по проспекту Карла Маркса обрушился 31 декабря. Пострадали шесть человек, в том числе 11-месячный младенец. Его доставили в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По данным Минздрава, состояние раненых стабильное.

Разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек. Неизвестна судьба около 30 человек. По данным МЧС, к спасательным работам привлечено от РСЧС 899 человек и 217 единиц техники, в том числе 3 воздушных судна. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами.

По данным Следственного комитета (СК), приоритетной версией обрушения является взрыв бытового газа. Следователи изучили место обрушения и не нашли там следов взрывчатки. По словам главы СК Александра Бастрыкина, в последний раз проверка дома проводилась в мае 2018 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В пресс-службе губернатора Челябинской области сообщили «Интерфаксу», что девять семей (всего 19 человек) поместили в пункт временного размещения. В администрации Магнитогорска заявили, что девять подъездов жилого дома, где произошло обрушение, сейчас безопасны для проживания. Речь идет о подъездах с первого по пятый и с девятого по двенадцатый. На время разбора завалов были выселены жители пятого подъезда дома, в ближайшее время жильцы пятого, шестого и восьмого подъездов в сопровождении спасателей смогут забрать из квартир вещи первой необходимости.