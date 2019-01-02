Происшествия
Загорелось общежитие Лесотехнической академии. 35 студентов эвакуировали
В общежитии Лесотехнической академии на улице Вавиловых Калининского района загорелась комната. Студентов эвакуировали.
Как сообщает ГУ МЧС Петербурга, информация о пожаре в общежитии поступила 1 января в 22.05.
«Выгорела комнате площадью 18 квадратных метров. До прибытия спасателей по маршевой лестнице выведено 35 человек», – уточнили в пресс-службе ведомства.
Через тринадцать минут пожар потушили. Пострадавших, по предварительным данным, нет.