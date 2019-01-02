Загорелось общежитие Лесотехнической академии. 35 студентов эвакуировали

С декабря 2018 года у петербуржцев появилась возможность кататься на коньках — и одновременно любоваться одной из самых романтичных панорам города. Все это можно делать на «Катке у моря» в пространстве «Севкабель Порт», причем — под уютную электронную музыку от креативной команды Roots United.