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Авто
01.01.2019 23:40
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Электрический премиум-сегмент наполняется. 2019 год готовит новинки

В 2019 году не стоит ожидать массового появления электромобилей на рынке, считают аналитики. Скорее всего, такой прорыв может произойти в 2020 или даже в 2021 году.

Однако, пишет Electrek, это не значит, что год обойдётся без интересных новинок, которые могут подтолкнуть многих потенциальных покупателей к электромобилям.

Электрический премиум-сегмент наполняется. 2019 год готовит новинки

В первую очередь внимание Electrek привлекли две громкие премьеры осени: Audi E-Tron и Mercedes EQC. Электрический Audi вообще-то должен был поступить к дилерам еще в 2018 году, но из-за проблем с софтом продажи начнутся только в первом квартале этого года. Его прямой конкурент Mercedes EQC появится на рынке в это же время.

Таким образом сегмент «электрического премиума» постепенно наполняется, причем главным игроками. Полное господство Tesla закончилось с появлением Jaguar I-Pace, но уже в наступившем году этим двоим придется потеснится.

Скоро до первых клиентов доедет электрический Porsсhe Taycan – сначала в виде четырехместного и четырехдверного спорткара. На подходе и Porsche Taycan Cross Turismo, который явно нацелен на тот же сегмент, что и все упомянутые выше.

Новинки в премиальном компакт-классе готовит BMW. Должен появиться Mini Electric, который давно ждут поклонники бренда. Одновременно BMW готовит апгрейд своему BMW i3, причем именно ему достанутся самые современные технологии пятого поколения электрических трансмиссий.

Volvo XC40 стал настоящим хитом в сверхпопулярном сегменте компактных внедорожников, и вот теперь производитель подтвердил, что его полностью электрическую версию выпустит в этом году. Так как ХС40 меньше Mercedes-Benz EQC и Audi E-Tron, он также будет более доступным по цене.

Hyundai Kona уже завоевал репутацию одного из самых удачных электромобилей на рынке, а вот теперь в продажу поступает «собрат» KIA E-Niro (напомним, что KIA – подразделение Hyundai). Неудивительно, что автомобили очень похожи, но E-Niro чуть больше и кажется немного «попроще». Что, скорее всего, найдет отражение в цене.

И наконец, похоже, получит апгрейд и «ветеран» Nissan Leaf. Ему обещают 60-киловаттную батарею, что не только увеличит пробег на одном заряде до почти уже стандартных «200 миль» (320 км), но и сделает Leaf весьма привлекательным предложением с точки зрения соотношения цены и качества.
 

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