Автобус с российскими туристами опрокинулся в Белоруссии

Серьёзное ДТП произошло 1 января около 19:30 в Витебской области на дороге местного значения Ушачи –Зябки, возле деревни Угринки. Съехал в кювет и опрокинулся туристический автобус с российскими регистрационными номерами, следовавший из города Глубокое в Витебск.

Как сообщает витебская ГАИ на своей странице «ВКонтакте», в автобусе находились 24 человека. 23 из них, в том числе два водителя, граждане России, а также один житель Белоруссии – экскурсовод из Витебска.

По данным ГАИ, никто в госпитализации не нуждается. «Белта» со ссылкой на УВД пишет, что в Ушачскую центральную районную больницу для оказания помощи и диагностики травм была доставлена одна пассажирка – женщина 1978 года рождения.

Пассажиров доставили в среднюю школу для временного размещения. Решается вопрос о предоставлении транспорта для дальнейшего следования туристической группы в Витебск.