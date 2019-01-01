Работодатель обвиняемого в шпионаже американца: Уилан – директор по глобальной безопасности

Стало известно текущее место работы гражданина США Пола Уилана, о задержании которого при проведении шпионской акции в Москве отчиталась ФСБ. Американец оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся запчастями для автомобилей. Ее руководство уже сделало заявление, в котором сообщило, что Уилан является их директором по глобальной безопасности.

«Он отвечает за контроль за безопасностью в наших зданиях в Auburn Hills в штате Мичиган и на других площадках компании по всему миру (по данным с сайта BorgWarner, организация управляет 66 объектами в 18 странах – Прим. Ред.)», – говорится в документе.

В компании уточнили, что находятся на связи с госорганами в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, ранее в семье Пола Уилана рассказали, что тот – бывший морпех и в Москву прилетел на свадьбу в качестве гостя, а его невиновность очевидна.

Американец был задержан 28 декабря. В соответствии с законом, ему грозит до 20 лет тюрьмы, если факт шпионажа будет доказан.