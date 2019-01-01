В Магнитогорске новый взрыв, на той же улице. Он попал на видео

В Магнитогорске — новый взрыв, и снова на той же улице — проспекте Карла Маркса, однако на сей раз взорвалась маршрутка. О пострадавших пока официально не сообщается, источники СМИ говорят, что их может быть трое. Происшествие изрядно напугало город, живущий болью утрат после трагедии 31 декабря.

Свидетели 1 января сообщают в соцсетях о том, что «Газель» сначала загорелась, а затем раздалась серия взрывов. Люди строят версии: или в машине была пиротехника, или причиной стал газовый баллон.

Место происшествия находится менее чем в трех километрах от жилого дома, где идет разбор завалов и поиск тел. Это одна из главных магистралей Магнитогорска. Ровно напротив места, где взорвалась маршрутка, находится здание городской администрации и площадь народных гуляний.

Напомним, 31 декабря 2018 года в 6:07 по местному времени в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа в квартире произошло обрушение перекрытий с 1 по 10 этаж. Вечером 1 января из-под завалов извлекли тело девятого погибшего. 11-месячный мальчик найден живым, лечить его будут в Москве.